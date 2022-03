Juniorii Gazului mai fac un pas spre "B". Infrangere la scor, la Botosani

Gaz Metan a pierdut din nou la scor, in arima etapa a play-out-ului, ajungand la cinci meciuri consecutive fara gol marcat. Dupa 4-0 cu Dinamo si Chindia, 3-0 cu FC "U" Craiova" 1948 si 2-0 cu Academica Clinceni, mediesenii au pierdut cu 5-0 la Botosani.Prima ocazie a moldovenilor de a descide scorul a fost cea din minutul 10. Bumbar a respins in lateral mingea reluata cu capul de Dawa, Mihai Roman a urmarit mingea si a ajuns-o pe linia de fund, trimitand-o in centrul careului, pentru Tisdell, ... citeste toata stirea