La un meci de vacanta! "Vulturii" debuteaza in play-off cu un esec pe terenul campioanei

Sibienii n-au putut produce surpriza in debutul play-off-ului, cedand la o diferenta de 10 puncte in "BT Arena", in fata campioanei "U" BT. Dupa 40 de minute, clujenii lui Mihai Silvasan s-au impus cu 89-79, facand primul pas spre calificarea in semifinalele Ligii Nationale. Pentru echipa ibericului Hoyo, cel de-al doilea joc din seria cu "U" BT ar putea fi ultimul din actualul sezon. O noua infrangere, vineri seara, de data asta in "Transilvania", ii va baga pe "galben-albastri" in vacanta ... citeste toata stirea