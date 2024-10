Loturile ACS Senchu, pe locul al cincilea la Campionatele Nationale de judo si ne-waza de la Sibiu

ACS Senchu s-a clasat pe locul al cincilea atat in intrecerea masculina, cat si in cea feminina la Campionatele Nationale U18 de judo si ne-waza pe care clubul sibian le-a organizat in Sala "Transilvania"; in perioada 11-13 octombrie.La feminin, echipa clubului sibian a fost alcatuita din Teodora Fratila (categ. 48 kg), Eliza Nistor (52 kg), Alexandra Trif (57 kg), Alexandra Burjan (63kg) si Andra Galea (+ 63 kg), iar la masculin, din Iustin Bucea (60 kg), Sebastian Petrescu (66 kg), Robert ... citește toată știrea