Magura rateaza al doilea succes in campionat in ultima secunda, cu Dunarea Braila

Fetele pregatite de Victorina Bora aufost aproape de a obtine a doua victorie in Liga Florilor, dupa cel din etapa a II-a, cu ACM "U" Craiova (27-26), dar au fost egalate in ultima secunda. Echipa din Braila a plecat de la Cisnadie cu un punct dupa ce jocul de sambata seara s-a termnat la egalitate (30-30).Magura a condus in debutul jocului prin golurile Alinei Ilie si Mariei Bardac (2-1), dar Dunarea a intors scorulcu trei goluri consecutive (Kristina Liscevic, Simone Bohme si Dejana ... citește toată știrea