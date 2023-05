Echipa din Cisnadie a obtinut o victorie foarte importanta, duminica, la Craiova, in fata echipeli locale. Magura a fost condusa la pauza cu doua goluri, dar in partea a doua jucatoarele lui Weber si Nitu au facut ce stiu mai bine, rasturnand rezultatul si impunandu-se, in cele din urma, cu 29-28.Prima repriza a stat sub semnul echilibrului, gazdele reusind sa se puna la adapostul a doua goluri de-abia in minutul 19 (11-9). Sibiencele au prins o serie de patru goluri consecutive (13-11), insa ... citeste toata stirea