Maldarasanu, despre Barbut: "Ma bucur c-a acceptat sa vina la noi". Mai vrea intariri!

Marius Maldarasanu a vorbit si despre cei doi jucatori noi care au facut deplasarea cu echipa in cantonamentul din Antalya. Despre Cristi Barbut, mijlocasul venit liber de contract dupa despartirea de Sepsi OSK, tehnicianul sustine ca s-a bucurat ca s-a decis repede sa semneze si e convins ca va fi de ajutor, in vreme ce, despre fundasul central Vladut Popa, aflat in probe, spune ca va ramane in lot."Ma bucur c-a acceptat (n.a. despre Cristi Barbut) sa vina la noi. Am si discutat cu el, ceea ... citeste toata stirea