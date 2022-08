Maldarasanu, inaintea meciului cu vicecampioana FCSB: "Imi doresc puncte!!

Sibienii au pornit spre Capitala cu planuri mari. Jucatorii lui Maldarasanu se gandesc sa profite de oboseala acumulata de "ros-albastri" si sa imi mentina statutul de echipa neinvinsa in actualul sezon al Superligii si dupa acest duel."Imi doresc puncte", a spus Marius Maldarasanu intr-o conferinta de presa in care l-a felicitat pe Nicolae Dica pentru performanta de a o duce pe FCSB in grupele Conference League."Nicolae Dica juca atacant, eu mijlocas. Ne-am intalnit pe teren ca adversari ... citeste toata stirea