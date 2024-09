Maldarasanu, inaintea meciului de la Arad: "Daca legam inc-o victorie ar fi perfect!"

La doua saptamani distanta de la victoria cu Poli Iasi, a doua la rand in Superliga, dupa cea de rasunet cu campioana FCSB, ambele pe "Municipal", sibienii sunt in cautarea celui de-al treilea succes consecutiv, de data asta in deplasare. Echipa lui Maldarasanu da piept cu "Batrana Doamna", pe "Francisc von Neuman", intr-un "decord" cu mii de suporteri aradeni in tribune, cum se intampla de fiecare data cand trupa lui Rednic joaca acasa.Marius Maldarasanu se asteapta ca suporterii sa fie inca ... citește toată știrea