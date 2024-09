Maldarasanu: "La pauza, le-am spus jucatorilor ca trebuie sa pregatim meciul urmator!"

Marius Maldarasanu, antrenorul lui Hermannstadt, a declarat, in conferinta de presa de dupa meciul de la Ploiesti, pierdut cu 4-1, vineri seara, ca in vestiar, la pauza, cand tabela indica deja 3-0, si-a sfatuit jucatorii sa se gandeasca deja la urmatoarea partida, cea cu Sepsi OSK, de duminica viitoare. Tehnicianul i-a incurajat pe "alb-rosii" sa inscrie cat mai repede, pentru a reintra in meci, dar recunoaste ca golul patru al Petrolului a transsat definitiv soarta jocului de pe "Ilie Oana". ... citește toată știrea