Maldarasanu se asteapta la surprize din partea nasului Nae Constantin: "Asa mi-a transmis!"

Etapa a X-a a Superligii prilejuieste un nou duel intre nasul Nae Constantin si finul Marius Maldarasanu, dupa ce, in sezonul precedent, dar in esalonul secund, cei doi s-au aflat fata in fata, ca adversari, in trei randuri. In Liga 2, echipa lui Maldarasanu a iesit pe plus, cu un succes la limita, la Medias (0-0), si doua remize, ambele in play-off, 0-0 la Ploiesti si 1-1 pe teren propriu.Antrenorul echipei sibiene, Marius Maldarasanu, a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca se asteapta la ... citeste toata stirea