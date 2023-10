In lipsa meciurilor din Superliga si Liga 2, primul esalon judetean "fierbe" la finalul acestei saptamani. Dupa un start aproape perfect, cu cate 16 puncte din 18 posibile, cu cinci victorii si o remiza fiecare, LSS Vointa si Paltinis Rasinari se vor intalni pe terenul de pe Valea Stezii, in etapa a VII-a. Miza meciului este fotoliul de lider, ocupat pentru moment de "alb-verzi", care au un golaveraj mai bun (+28), fata de +26, cat au rasinarenii.De un eventual rezultat de egalitate in marele ... citeste toata stirea