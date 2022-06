Medieseanca Andreea Dragoman, campioana nationala cu Steaua

Andreea Dragoman a cucerit, cu echipa sa de club, CSA Steaua, titlul de campioana nationala de tenis de masa. Acesta este al doilea titlu pe echipe obtinut de medieseanca, dupa cel de acum 2 ani, cand a urcat pe prima treapta a podiumului.CSA Steaua a castigat editia 2021/2022 a Superligii pe echipe, la feminin, dupa ce s-a impus in ambele manse ale finalei cu 3-0 in fata formatiei CSM Bistrita.Medieseanca a obtinut victorii, in finala, cu Tania Plaian, 3-1 in deplasare si 3-0 in mansa ... citeste toata stirea