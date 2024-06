Medieseanul Darius Olaru va purta tricoul cu numarul 14 la EURO

Mijlocasul mediesean Darius Olaru, component al lotului echipei nationale pentru turneul final al Campionatului European din Germania, care va incepe vineri, 14 iunie, va purta tricoul cu numarul 14. Olaru nu putea avea pe spate acelasi numar ca la actuala sa echipa de club, FCSB, campioana Romaniei (27), deoarece fiecare nationala prezenta la EURO are tricouri cu numele de la 1 la 26, numarul maxim de jucatori acceptati in lot la aceasta competitie.Ianis Hagi va purta numarul 10 in nationala ... citește toată știrea