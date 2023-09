ACS Medias ramane fara victorie la primul sezon al sau in Liga 3. Jucatorii lui Mihai Ianc au deschis scorul in prima repriza, la Cugir, prin Cosmin Zamfir ('29), dar au fost egalati la mijlocul mitanului secund de Andrei Taban, iar cu 5 minute inainte de final veteranul Lucian Itu (44 ani) a semnat golul victoriei Metalurgistului.Mediesenii au avut avantaj la pauza si pentru ca Paul Pacurar ratase un penalti in miutul 34.Bogdan Rotar, atacantul imprumutat la Medias, in urma cu cateva zile, ... citeste toata stirea