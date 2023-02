Mihai Butean, dupa ce a jucat pe postul lui Oprut cu Argesul: "Am incercat sa ma adaptez!"

Fundasul Mihai Butean a declarat, la finalul meciului cu FC Arges, terminat la egalitate, scor 1-1, ca a incercat sa adapteze pe noul post dupa ce antrenorul Marius Maldarasanu l-a trecut in stanga, in locul lui Raul Oprut, care a fost suspendat din cauza cumului de cartonase galbene.Butean crede ca altul ar fi fost rezultatul daca nu ar fi nins."Mi-a fost putin peste mana, dar am incercat sa ma adaptez. Incerc sa-mi fac treaba peste tot unde ma solicita *Mister* (n.a. Marius Maldarasanu), ... citeste toata stirea