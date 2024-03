Mihai Ianc, antrenorul Mediasului, inaintea play-off-ului: "Fiecare echipa are 50 la suta sanse"

Antrenorul care a dus nou-promovata ACS Medias in play-off-ul Ligii 3, Mihai Ianc, e de parere ca fiecare dintre cele patru echipe care au ramas in lupta pentru promovarea in Liga 2 are sanse jumatate-jumatate. Tehnicianul spune ca, pentru jucatorii sai, ceea ce urmeaza este o noutate si vor trebui sa creasca din punct de vedere al agresivitatii si al posesiei, sa gestioneze cu o mai mare maturitate cele noua jocuri ce vor urma in play-off."Play-off-ul incepe sambata. Toata lumea trebuie sa ... citește toată știrea