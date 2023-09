Antrenorul echipei din Medias, Mihai Ianc, a declarat, la finalul meciului cu ACS Medias, castigat cu 2-1, ca nu s-a temut la 1-0 pentru adversar ca ar putearata victoria. Ianc a recunoscut ca muresenii l-au surprins in debutul jocului prin asezare, dar lucrurile s-au reglat pe parcurs."Cred ca astazi (n.a. sambata) am meritat victoria, desi ea s-a conturat un pic mai greu. Si in prima repriza am avut foarte multe ocazii dar din pacate le-am ratat. Ei ne-au taxat pe acea neatentie pe zona ... citeste toata stirea