Mino Sota, al saptelea cartonas galben in actualul sezon. Va rata meciul cu Rapid

Avertizat in minutul 53 al meciului cu Petrolul pentru un fault asupra lui Musi in marginea propriului careu de 16 metri, niponul Mino Sota va rata urmatorul meci, de vineri, 16 februarie, de pe "Giulesti", cu Rapid. Astfel, antrenorul Marius Maldarasanu nu-l va avea la dispozitie pe mijlocasul defensiv chiar la jocul cu echipa despre care s-a vehiculat ca ar fi vrut sa-l transfere pe fotbalist inca din aceasta iarna.Aflat in ultimele 6 luni de contract, Mino Sota ar fi refuzat ... citește toată știrea