Mircea Manole, la primele goluri pentru CSC Selimbar. "M-am revansat acum!"

Transferat in vara, de la Unirea Dej, al carei golgeter a fost in sezonul precedent, cu sapte reusite, mijlocasul Mircea Manole a inscris, sambata, la Buftea, primele sale goluri pentru CSC Selimbar. Manole si-ar fi dorit sa inscrie inca de acum o saptamana, in victoria cu Poli Timisoara (4-0), insa a acuzat ceva probleme medicale si a putut fi folosit de antrenorul Eugen Beza."Sunt primele mele goluri la noua echipa! A fost un meci pe o caldura infernala cu o echipa buna de liga a doua, ... citeste toata stirea