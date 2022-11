Liga Profesionista de Fotbal a anuntat, astazi, ca a omologat noul stadion "Municipal" din Sibiu. Arena din Parcul Sub Arini are o capacitate de 12.363 de locuri, dintre care 302 in sectorul VIP. FC Hermannstadt va juca primul meci pe "Municipal" sambata, 10 decembrie, de la ora 19:00, cu Farul Constanta, ... citeste toata stirea