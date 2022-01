Nou-venitii la FC Hermannstadt si-au ales numerele. Daniel Paraschiv preia tricoul lui Andrei Lungu

Cei cinci jucatori transferati in aceasta iarna de FC Hermannstadt si-au ales numerele de pe tricourile cu care vor evolua in restul sezonului.Daniel Paraschiv, atacantul venit sub forma de imprumut de la CFR Cluj, campioana en-titre, va juca cu 30 de spate, preluand astfel tricoul lui Andrei Lungu, mijlocasul care si-a reziliat in urma cu cateva saptamani intelegerea cu FC Hermannstadt.Ciprian Biceanu a optat pentru numarul 29, iar ... citeste toata stirea