Nu e nici Rapid, nici Dinamo! Mino Sota a semnat pe doi ani cu Sepsi OSK

Sepsi OSK Sf. Gheorghe a anuntat tansferul lui Mino Sota, mijlocasul nipon de 29 de ani care a evoluat in ultimele trei sezoane pentru FC Hermannstadt. Mino Sota a refuzat prelungirea contractului cu echipa sibiana, scandent in vara, iar acum a semnat cu gruparea covasneana pana in vara anului 2026.In iarna, Mino Sota a fost dorit de Cristiano Bergodi la Rapid, fiind in ultimele 6 luni de contract, dar mutarea nu s-a concretizat, iar dupa despartirea de FC Hermannstadt, pe fir ar fi intrat si ... citește toată știrea