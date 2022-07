O parte a Bazei Sportive Avrig poate fi folosita gratuit de orice locuitor al orasului

Cetatenii orasului Avrig ce doresc sa desfasoare diverse activitati sportive, individuale sau de grup, au la dispozitie, in mod gratuity terenul mic de fotbal situate in incinta Bazei Sportive Avrig. Avrigenii pot face sport la terenul local in fiecare zi de luni pana vineri, intre orele 10 si 17, precum si in zilele de sambata si duminica, intre orele 10 si 20. (iIn afara orelor de program destinat locuitorilor, la Baza Sportiva a orasului Avrig se desfasoara antrenamentele sau meciurile ... citeste toata stirea