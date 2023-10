Echipele de juniori U14 si U17 ale Clubului Sportiv Universitar au obtinut victoria in sapte din cele opt meciuri disputate, weekendul trecut, in cadrul unor turnee din European Youth Basketball League (EYBL).Echipa de U14 pregatita de Juris Vasiljevs si Madalina Geleriu a castigat toate cele patru meciuri disputate in cadrul primului turneu al sezonului, desfasurat la Istanbul, in Turcia. "Galben-albastrii" s-au impus cu 90-50 in fata celor de la Vodno Suns Partizan (Macedonia de Nord), cu ... citeste toata stirea