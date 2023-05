Atletii de la Clubul Sportiv Scolar Soimii s-au intors cu patru medalii de bronz de la Campionatele Nationale de copii 1 si 2 desfasurate, weekendul trecut, la Bucuresti, pe Stadionul "Iolanda Balas Soter".Ioana Rusu, in varsta de 12 ani, participanta pentru prima data in finala Campionatului National, s-a clasat a treia la 200 metri garduri, cu timpul de 31 de secunde si 34 de sutimi, fiind aproape de a lua al treilea bronz la aruncarea sulitei, unse a terminat in cele din urma concursul in ... citeste toata stirea