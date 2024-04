Peste 700 de sportivi se intrec in acest sfarsit de saptamana la Triada MTB Avrig 2024

Lumea buna a ciclismului montan de la noi din tara isi va da intalnire in acest sfarsit de saptamana la Avrig, unde va debuta cea de-a XIII-a editie a Triadei MTB, una dintre competitiile cicliste cu adevarat importante organizate la noi in tara. Avrigul este pentru a zecea oara gazda primei etape din Triada MTB, "Avrig MTB Race" evoluand frumos de la un an la altul, pentru editia din 13 si 14 aprilie fiind deja peste 700 de sportivi inscrisi, ceea ce reprezinta recordul absolut al competitiei. ... citește toată știrea