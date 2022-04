Ploaie de goluri pe soare, in Zavoi. "Calaretii rosii" isi iau revansa in fata ciucanilor

"Calaretii rosii" si-au luat revansa in fata ciucanilor, obtinand o victorie extrem de importanta, la Rm. Valcea, in etapa a III-a a play-out-ului. Cu acest succes, jucatorii lui Eugen Beza isi asigura cat de cat linisytea, ducandu-se la 6 puncte de Poli Timisoara, echipa de pe locul 5, cel de baraj. Cu toate acestea, sibienii n-ar trebui, cum se spune, sa se culce pe-o ureche, pentru ca lupta pentru supravietuirea in Liga 2 nu e inca incheiata.Sambata, CSC-ul s-a impus cu 3-2, golurile fiind ... citeste toata stirea