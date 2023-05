Editia din acest an a Cuei Romaniei este prima in care se vor intalni doua formatii din Ardeal, Universitatea Cluj si Sepsi OSK Sf. Gheorghe. Mai mult, doar din Ardeal au fost si semifinalistele, alaturi de cele doua aflandu-se, in penultimul act, CFR Cluj si UTA Arad.Asadar, Cupa Romaniei "Betano" 2022/23 este cu adevarat una a premierelor, de la noii parteneri, formatul atractiv implementat, locul de disputare al finalei si pana la provenienta combatantelor din ultimul act, noteaza ... citeste toata stirea