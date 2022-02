Prima victorie pentru FC Hermannstadt in Antalya. Sibienii, fara doi dintre jucatorii nou-veniti

FC Hermannstadt a castigat primul dintre amicalele programate in cantonamentul din Antalya. Marti seara, "alb-rosii" au castigat cu 1-0 duelul cu FC Saburtalo Tbilisi, ocupanta locului 4 in sezonul precedent al primului esalon din Georgia.Unicul gol al partidei a fost inscris de Ionut Nastasie din pasa lui Pantea, in minutul 11.Marius Maldarasanu, antrenorul sibienilor, nu i-a putut folosi in acest meci pe Ioan Hora si Andrei Blejdea, care acuza ceva probleme de ordin medical. In absenta ... citeste toata stirea