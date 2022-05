Primul transfer la CSC Selimbar: un portar de 17 ani de la Gaz Metan Medias!

Dupa plecarile lui Cosmin Vatca, Rares Gal si Alexandru Serban, cei trei portari din lotul de anul trecut, CSC Selimbar a anuntat, astazi, transferul lui Simion Bumbar. In varsta de 17 ani, Bumbar vine la echipa lui Eugen Beza de la Gaz Metan Medias, a carei poarta a aparat-o in ultima parte a sezonului din Liga 1, dupa ce gruparea din orasul de pe malurile Tarnavei Mari a fost parasita de majoritatea seniorilor in urma problemelor financiare."CSC 1599 Selimbar a efectuat prima mutare pe ... citeste toata stirea