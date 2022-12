Primul transfer, un fundas central de 26 de ani! Raul Palmes se intoarce acasa

CSC Selimbar a anuntat, in sfarsit, primul transfer! Sub comanda lui Claudiu Niculescu a ajuns Raul Palmes, un fundas de 26 de ani care si-a inceput cariera la juniorii Interstarului, dupa care a evoluat pentru mai multe formatii din Ungaria, inainte de a reveni in tara, la divizionara secunda din Miercurea Ciuc, apoi la Concordia.Astfel, Palmes va lucra din nou cu "Clau-gol", dupa ce l-a avut antrenor, in sezonul precedent, la Chiajna. Fundasul central a fost adus de "calaretii rosii" pentru ... citeste toata stirea