Raul Oprut, inclus de LPF in "Echipa etapei" a XXVII-a a Superligii

Fudasul stanga revenit la Sibiu sub forma de imprumut de la Kortrijk a pasat decisiv la singura reusita a meciului dintre FC Hermannstadt si FC "U" Craiova 1948, de vinerea trecuta, cea a lui Ruben Fonseca, fiind inclus de Liga Profesionista de Fotbal in "Echipa etapei" a XXVII-a a Superligii.Pe langa Oprut, din "Echipa etapei" a XXVII-a mai fac parte cate doi jucatori de la Politehnica Iasi, UTA Arad, CFR Cluj si FCSB, plus cate unul de la Universitatea Craiova si Otelul Galati.Echipa din ... citește toată știrea