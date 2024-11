Remiza alba la Dej pentru ACS Medias la debutul lui Alex Curtean pe banca

Mediesenii au ratat sansa de a se apropia de primele trei clasate dupa ce a terminat la egalitate meciul de la Dej. Diferenta dintre echipele de pe podium se mentine de 4 puncte pentru ca uniristii lui Alex Pelici au fost tinuti in sah de vecinii de la Cugir, pe "Cetate" (1-1), iar derbiul de la Bistrita-Nasaud, cu CSU Alba Iulia formatia vizitatoare, s-a terminat cu scor alb.Cu Alex Curtean in locul lui Cosmin Vatca pe banca, echipa din Medias a avut, in prima repriza de la Dej, ... citește toată știrea