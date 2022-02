Remiza alba pentru "cavalerii rosii" in ultimul amical al iernii

Echipa sibiana a remizat in ultimul amical de dinaintea reluarii campionatului cu o alta echipa din Liga 2, Unirea Dej. Sambata la pranz, niciuna dintre cele doua echipe care s-au aflat fata in fata pe unul din terenurile bazei de antrenament a campioanei CFR Cluj, de la Gheorghieni, n-a reusit sa inscrie in cele 90 de minute.Antrenorul Eugen Beza a inceput partida cu "unsprezecele" Rares Gal - George Monea, Ciprian Natea, Radu Crisan, Daniel Tatar - Ion Cararus, Robert Boboc - Nicolas Antone, ... citeste toata stirea