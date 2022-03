Sase medalii pentru sibienii Leona Trifu si Filip Macarie, la Campionatele Nationale de schi alpin

Doi tineri schiori sibieni, dar care, in momentul de fata, sunt legitimati la cluburi din Sinaia si Brasov, au urcat pe podium si la editia din acest an a Campionatelor Nationale, eveniment care a avut loc, la sfarsitul saptamanii trecute, in statiunea Poiana Brasov. Leona Trifu a cucerit medalia de aur si titlul de campioana nationala la slalom urias, la categoria U21+U18, iar Filip Macarie a devenit triplu vicecampion national la U18, urcand pe treapta a doua a podiumului de premiere la ... citeste toata stirea