Seceta la Selimbar! "Calaretii rosii" n-au mai marcat de 5 meciuri!

Ce se intampla cu echipa care, in prima parte a sezonului, producea surpriza in mai multe meciuri, castigand cu Chiajna (1-0) si "U" Cluj (4-2), o tinea in sah pe Steaua, pe "Ghencea" (0-0) si pierdea cu greu, in prelungiri, la Medias, cu FC Hermannstadt, toate ajunse intre timp in play-off? CSC 1599 n-a mai marcat in campionat de cinci meciuri si a obtinut primul punct din acesta an de-abia sambata, dupa trei infrangeri la rand. Astea in conditiile in care, intre timp, sub comanda antrenorului ... citeste toata stirea