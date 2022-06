Selimbarul, Dej(a) la al treilea transfer! Inca un golgeter pentru Beza

CSC Selimbar a facut, vineri, anuntul transferului lui Mircea Manole, mijlocasul fiind al treilea jucatori care intra in randul "calaretilor rosii" in aceasta vara, dupa portarul Simion Bumbar si varful de atac Stefan Visic. Manole vine tot de la o formatie din Dej, la fel ca sarbul Visic, fostul golgeter al Somesului, fiind golgeterul Unirii in sezonul 2021/2022, cu sapte reusite."Abia asteptam sa semnez, pentru ca am auzit ca e un grup fain, ca echipa este buna, ca se doresc lucruri ... citeste toata stirea