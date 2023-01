Selimbarul transfera de la Hermannstadt. "Am venit pentru ca este stabilitate!"

Ionut Nastasie s-a despartit in aceasta iarna de FC Hermannstadt, dar nu pleaca departe de Sibiu. Mijlocasul de 31 de ani a semnat cu CSC Selimbar si se reintoarce in Liga 2, acolo unde a evoluat in editia precedenta de campionat cu formatia lui Marius Maldarasanu.Nastasie si-a motivat alegerea prin faptul ca a ales Selimbarul pentru ca a fost impresionat de proiectul care i s-a prezentat si spera sa obtina, impreuna cu "calaretii rosii", "cat mai multe victorii pana la finalul sezonului". ... citeste toata stirea