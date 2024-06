Selimbarul transfera in Superliga! Va fi coleg cu Radu Crisan la Gloria Buzau

Mijlocasul Tudor Calin s-a despartit de CSC Selimbar, ajungand in lotul unei echipe care a promovat in Superliga, in aceasta vara. Dupa ce a fost unul dintre jucatorii de baza din randul "calaretilor rosiI" in editia precedenta de campionat, fotbalistul de 23 de ani devine definitiv jucatorul Gloriei Buzau, unde se va reintalni cu Radu Crisan.Clubul din Selimbar a anuntat despartirea de Tudor Calin pe retelele de socializare."CSC 1599 Selimbar transfera in SuperLiga Romaniei!Clubul nostru ... citește toată știrea