Selimbarul transfera un atacant sarb care a inscris 20 de goluri in 18 meciuri!

Dupa despartirile de Toni Suciu, Bogdan Rotar, Firmin Mubele si Yazalde, CSC Selimbar si-a completat ofensiva cu sarbul Stefan Visic. In varsta de 24 de ani, Visic nu e la prima experienta in Romania, el venind de la o echipa din Liga 3, Somesul Dej, pentru care a marcat 30 de goluri in 26 de partide, dintre care 20 in cele 16 meciuri jucate in sezonul actual.Stefan Visic a semnat un contract valabil pana in vara lui 2025 cu echipa sibiana."CSC 1599 Selimbar a bifat cel de-al doilea ... citeste toata stirea