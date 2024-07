Selimbarul transfera un campion national din Moldova si pe fostul fundas al FCSB-ului

Echipa din Selimbar a anuntat, dupa amicalul cu FC Hermannstadt, pierdut cu 4-1, pe "Obor", transferul a inca doi jucatori. Este vorba de un mijlocas ofensiv, international moldovean de juniori, Tudor Butucel, si de Catalin Gogor, un fundas central de 23 de ani pe care noul antrenor al "calaretilor rosii", Costantin Schumacher, l-a avut sub comanda si la CS Mioveni, sezonul trecut.Butucel are 20 de ani si a facut parte din lotul campioanei en-titre a Republicii Moldova in sezonul precedent, ... citește toată știrea