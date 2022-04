Set la zero! "Calaretii rosii", cea mai clara victorie din primul sezon petrecut in Liga 2

"Calaretii rosii" s-au jucat cu recordurile in meciul cu Dacia Unirea Braila. Echipa lui Eugen Beza a obtinut, sambata, al patrulea succes la rand, este neinvinsa de 5 etape, fiind fara esec in play-out, iar acum si-a trecut in palmares cea mai clara victorie de la promovare incoace.Intre doua echipe scapate de griji, sibienii asigurandu-si locul in esalonul secund si pentru la anul, in vrece ce Dacia e matematic retrogradata, golul s-a lasat destul de mult asteptat in meciul de la Rm. Valcea. ... citeste toata stirea