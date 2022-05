Sibianca Antonia Tuta (Miados), campioana nationala, in Sala "Transilvania"

Antonia Tuta a cucerit medalia de aur la Campionatele Nationale U13 si U15 care s-au desfasurat, weekendul trecut, in Sala "Transilvania" din Sibiu, in organizarea Federatiei Romane de Judo si a clubului Miado's. Sportiva pregatita de prof. Andreea Ionas, la ACS Miado's, a triumfat la categoria 44 kg, la U13.Alti trei sportivi de la Miado's au urcat pe treapta a treia a podiumului, Ciprian Borsa (55 kg) la U13, Alexandra Burjan 57 kg) si Tudor Trif (34 kg) la U15."Sunt multumita de modul in ... citeste toata stirea