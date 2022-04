Sibianul Cristian Boldut (CS Rokan), doua medalii de bronz la Campionatele Europene de Karate Kyokushin

In data de 2 aprilie, orasul polonez Tarnow a fost gazda Campionatului European de Karate Kyokushin. Chiar daca traversam o perioada dificila si chiar daca unii sportivi , in special sportivii ucrainieni nu au putut participa la aceasta competitie, din cauza razboiului, Federatia Europeana de Karate Kyokushin a tinut sa puna in aplicare decizia de a merge pana la capat cu desfasurarea celui mai mare eveniment european in Karate Kyokushin si anume Campionatul European.Romania a fost ... citeste toata stirea