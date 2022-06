Sibianul Dominic Craciunean, campion national la saritura in inaltime si record personal

Dominic Craciunean a devenit campion national de copii 1 la saritura in inaltime. Cu aceasta ocazie, sibianul a stabilit un nou record personal cu o saritura de 1,67 metri.Sportivul de la Clubul Sportiv Scolar Soimii a obtinut si medalia de argint la saritura in lungime, cu 5,47 metri, egalandu-si recordul personal."Dominic este un copil genial. A stabilit la inaltime un nou record personal, cu care a devenit campion national de copii 1, iar la saritura in lungime si-a egalat recordul ... citeste toata stirea