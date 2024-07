Sibianul Jean Tatu, 25 de ani de Raliul Sibiului si 45 de ani de motorsport

Printre pilotii aflati la startul Raliului Sibiului 2024 se numara si Jean Tatu, un veteran din Campionatul National de Raliuri "Betano".Sibianul concureaza la raliul de casa de 25 de ani, iar inainte de asta a facut performanta la karting.Tatu a rememorat anii in care a alergat pe macadamul din jurul Sibiului cu primele sale masi, Renault Clio si Dacia Nova"Anul asta este al 25-lea de participare in CampionatulNational de Raliuri. Cu inca vreo 20 si un pic de ani in plus in cadrul ... citește toată știrea