Perechea formata din Victor Cornea si sarbul Nikola Cacic a fost invinsa greu de cuplul Robin Haase (Olanda)/Nikola Mektic (Croatia), cu 6-3, 6-7 (5/7), 7-6 (10/6), miercuri, in prima runda a probei masculine de dublu din cadrul turneului de tenis US Open, ultimul de Grand Slam al anului, care are loc la New York. Haase si Mektic, capi de serie numarul 16, s-au impus dupa doua ore si 31 de minute.Haase si Mektic au totalizat 14 asi si 4 duble ... citeste toata stirea