Sibiencele de la Champions, castigatoare ale "Cupei Toamnei", la Blaj

Un nou succes al voleibalistelor de la U15 a ACS Champions a fost obtinut, weekendul trecut (19-20 octombrie), la Blaj, sibiencele castigand "Cupa Toamnei" dupa ce s-au impus cu 2-0 intoate cele trei meciuri disputate. Fetele lui Sabin Sopa si Daniel Banciu au intrat astfel in posesia trofeului.Sibiencele audebutat cu un succes in fata echipei Academiei Pirv 11 Cluj, 25-15, 25-16 pe seturi. A urmat victoria in fata gadelor de la Atomic Blaj (25-13, 25-9), apoi cea cu Volleybal Forever Cluj ... citește toată știrea