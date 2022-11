Sibienii l-au facut mare pe Cabuz! Portarul Chindiei, in echipa etapei a XVII-a a Superligii

Catalin Cabuz, portarul originar din Avrig si care a evoluat, in urma cu catea sezoane, si pentru FC Hermannstadt, a fost inclus de Liga Profesionista de Fotbal in "Echipa etapei" a XVII-a a Superligii dupa evolutia de duminica, de la Medias. Cabuz a ferecat poarta actualei sale echipe, Chindia, tocmai in meciul cu FC Hermannstadt, targovistenii impunandu-se cu 1-0. Alaturi de Cabuz, in echipa etapei rundei cu numarul 17 a fost inclus si Daniel Celea, autorul singurului gol la jocului de la ... citeste toata stirea