Sibienii Sebastian Barbu si Bogdan Iancu au castigat Raliul Argesului

Echipajul sibian Sebastian Barbu / Bogdan Iancu a castigat Raliul Argesului, etapa a III-a din Campionatul National de Raliuri "Betano", desfasurat in acest weekend. Cei doi, cu o Skoda Fabia Rally2, au dominat de la un capat la altul raliul, trecandu-si in palmares un nou succes de etapa, dupa cele doua de anul trecut, din Raliul Sibiului si Raliul Bucovinei."Trebuie sa multumim tuturor pentru acest weekend, a fost foarte bun. Am demonstrat din nou ca putem fi puternici si chiar ... citeste toata stirea